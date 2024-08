Dlaczego lekarze noszą białe fartuchy? Nie każdy o tym wie

Białe fartuchy zaczęły być popularne pod koniec XIX wieku, kiedy wzrosła świadomość znaczenia mikrobiologicznej czystości. Stały się one symbolem higieny w środowisku medycznym. Z biegiem czasu, widok lekarza w białym fartuchu zaczął budzić zaufanie pacjentów. Badanie z 2017 roku wykazało, że ponad połowa pacjentów w USA przywiązuje wagę do ubioru lekarza, a białe fartuchy były najwyżej oceniane, choć preferencje różniły się w zależności od wieku pacjentów i rodzaju lekarza.

W Wielkiej Brytanii do 2007 roku lekarze nosili białe fartuchy, co ułatwiało ich identyfikację i podkreślało ich status. Jednak wprowadzenie przez rząd zasady "gołych przedramion" miało na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się patogenów. W rezultacie, długie rękawy fartuchów zniknęły z brytyjskich szpitali, co spotkało się z krytyką części lekarzy. Brak jednoznacznych dowodów na to, że ubrania medyków przyczyniają się do zakażeń, spowodował, że niektórzy wciąż domagają się powrotu białych fartuchów.