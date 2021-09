Sprzedadzą szkielet dinozaura. Szacowana cena zwala z nóg

Po latach prac w Stanach Zjednoczonych, okaz został sprzedany firmie z siedzibą w Trieście we Włoszech. Później włoski zespół naukowców oczyścił i połączył każdy kawałek skamieniałości w celu zrekonstruowania szkieletu dinozaura . Zdaliśmy sobie sprawę, że "Wielki John" jest do 5 do 10 proc. większy niż wszystkie inne znane do tej pory triceratopsy. To arcydzieło, zważywszy na fakt, że chociaż na świecie jest dużo czaszek triceratopsów, to bardzo niewiele znajduje się w stanie kompletnym – powiedział Iacopo Briano, paleontolog kierujący projektem rekonstrukcji szkieletu zwierzęcia, cytowany przez Interesting Engineering.