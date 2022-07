Spokojny wypoczynek z gadżetami. Przegląd pojemnych powerbanków

Choć wakacyjny wyjazd jest czasem, kiedy chcemy odpocząć od elektronicznych gadżetów, to czasami okazują się one niezbędne. Będąc w drodze, nie zawsze ma się dostęp do prądu, a ten może przydać się, jeżeli korzystacie ze smartfona do nawigowania lub kamery sportowej. Dlatego wybraliśmy trzy urządzenia o dużej pojemności i z ciekawymi funkcjami dodatkowymi.