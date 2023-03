Spójrz w nocy w górę! Aż 5 obiektów zaskoczy cię dziś na polskim niebie

Tuż po zachodzie słońca we wtorek, będziemy mogli zaobserwować Merkurego, Wenus, Marsa, Jowisza i Urana, które ustawią się w jednej linii. Według sympatyków obserwacji nieba może to być największe tego typu wydarzenie w całym 2023 roku, o ile oczywiście uda się nam je zaobserwować.

Spektakl mogą nam zepsuć warunki pogodowe, bo póki co zachmurzenie w całym kraju jest dosyć duże, jednak prognozy mówią, że do wieczora może ono powoli maleć. Należy też pamiętać, by dla swoich obserwacji wybrać miejsce możliwie jak najmniej zanieczyszczone światłem, bo w przypadku zbyt jasnego nieba Merkury i Uran mogą okazać się zbyt ciemne, aby były dobrze widoczne. W takim wypadku pewnym ratunkiem może okazać się lornetka.