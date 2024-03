Spójrz w niebo. Pierwsza taka sytuacja w twoim życiu

W marcu, na niebie można dostrzec kometę Pons-Brooks, która odwiedza naszą część kosmosu co 71 lat. Jak informuje astronom Jerzy Rafalski, jesienią będziemy mieli jedyną w naszym życiu okazję na obserwację komety C/2023 A3. Pojawi się ona bowiem na "naszym" niebie po raz pierwszy.

- Komety to lodowo-skalne okruchy o wielkości kilku do kilkunastu kilometrów. Są to zazwyczaj nieregularne obiekty, które krążą w przestrzeni kosmicznej - wyjaśnia w rozmowie z redakcją serwisu Nauka w Polsce astronom Jerzy Rafalski z Centrum Popularyzacji Kosmosu Planetarium w Toruniu.