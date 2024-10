Spójrz w niebo. Masz tylko dwie minuty

We wtorek 29 października 2024 r. kolejny raz będziemy mieli okazję do podziwiania przelotu satelitów Starlink firmy SpaceX na polskim niebie. Tym razem satelity nie będą zbyt długo widoczne nad naszym krajem. Jak czytamy w serwisie nocneniebo.pl, na ich obserwację będziemy mieli tylko dwie minuty.

Przelot satelitów Starlink nad Polską rozpocznie się o godzinie 18:45. Jak podaje redakcja serwisu nocneniebo.pl, będziemy mieli tylko dwie minuty na obserwację przelotu. Rozpocznie się on nad zachodnim horyzontem.

Satelity Starlink cechują się dużą jasnością, dzięki czemu łatwo jest obserwować je nawet gołym okiem. Kolejne przeloty to okazja do obserwacji podążających za sobą kolejnych satelitów, ale także do wykonania ciekawych fotografii.