Spójrz w górę. "Kosmiczny pociąg" na polskim niebie

We wtorek, 12 września 2023 r., w kosmiczną podróż wyruszyła kolejna partia satelitów Starlink. Misja oznaczona jako G7-2 wystartowała tuż przed godziną 9:00 z kalifornijskiej bazy wojskowej Vandenberg. Na pokładzie rakiety Falcon 9 znalazło się 21 satelitów V2 mini, które dołączą do ok. 4 tys. jednostek krążących już wokół naszej planety na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO).