Spędzi 43 lata w więzieniu. To kara za krytykę tajlandzkiej rodziny królewskiej w internecie

Wyrok zapadł we wtorek 19 stycznia 2021 roku. Jak informuje Reuters, jest to najwyższa dotychczas ustalona kara w Tajlandii za tego typu czyny. Anchan Preelert przyznała się do stawianych jej zarzutów i potwierdziła, że w 2014 i 2015 roku opublikowała łącznie 29 wpisów oraz filmów na portalach Facebook i YouTube.