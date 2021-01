Facebook wiedział o planach szturmu na Kapitol. Zbagatelizował zagrożenie

W ostatnich dniach pojawiły się trzy nowe raporty dotyczące zamieszek w USA. Wszystkie wskazują na to, że w przeciwieństwie do stanowiska dyrektora generalnego Facebooka, Sheryl Sandberg, ludzie używali Facebooka do planowania ataku na Kapitol. Co więcej, z raportów wynika, że nadal to robią.