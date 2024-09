- Mogę potwierdzić, że trzydziestu amerykańskich żołnierzy pracuje ze sprzętem w Żaganiu - poinformował w czwartek premier Donald Tusk. Dodał: - To coś więcej niż gest, to praktyczna pomoc.

Wiadomo jednak, że Wojsko Polskie do walki z powodzią skierowało m.in. transportery PTS-M, bezzałogowce, łodzie saperskie czy śmigłowce Black Hawk. Pierwsze ze wspomnianych maszyn to mające już swoje lata pływające transportery gąsienicowe, które stały się "koniem pociągowym" działań prowadzonych na wielu zalanych terenach. Mimo że wprowadzono je do służby ok. 1965 r., nadal pozostają na wyposażeniu armii.