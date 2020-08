SpaceX z setną misją. Elon Musk wysyła na orbitę kolejne satelity Starlink [Oglądaj na żywo]

Podczas jubileuszowej misji firmy Elona Muska, rakieta zabierze ze sobą ładunek dodatkowy. Tym razem będą to trzy satelity obserwacyjne Sky Sat należące do firmy Planet Lab .

Wcześniej brał on udział w następujących misjach: Telstar 18 VANTAGE (wrzesień 2018), Iridium-8 (styczeń 2019), Starlink-1 (maj 2019), Starlink-3 (styczeń 2020) oraz Starlink-8 (czerwiec 2020). Oznacza to, że będzie to pierwszy egzemplarz boostera, który weźmie udział w sześciu misjach orbitalnych.

Tym razem również zostanie podjęta próba odzyskania głównej części rakiety. Po oddzieleniu się drugiego stopnia, planowane jest lądowanie boostera na autonomicznej platformie Of Course I Still Love You (OCISLY) na Oceanie Atlantyckim.