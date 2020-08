SpaceX z kontraktem od Pentagonu. Elon Musk i tak wkurzony

Elon Musk wygrał z takimi firmami jak Northrop Grumman i Blue Origin, należącą do Jeffa Bezosa, czyli dyrektora generalnego Amazon. Pomimo tego, że podpisanie kontraktu z Pentagonem to ogromny sukces, Musk nie jest do końca zadowolony. To dlatego, że SpaceX otrzymał 40 proc. udziałów w kontrakcie, a ULA 60 proc.