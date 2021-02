SpaceX. Rakieta Starship SN9 runęła na ziemię

Test przebiegał pomyślnie do ostatnich sekund. Krótko przed kontrolowanym przyziemieniem dało się zauważyć chaotyczne działanie głównych silników. Rakieta nie przyjęła pionowej pozycji i leżąc na boku, uderzyła o ziemię, wybuchając w gigantycznej kuli ognia.

Starship \| SN9 \| High-Altitude Flight Test

Rakieta Starship SN9 to najnowszy projekt Elona Muska i jego firmy kosmicznej SpaceX. Zgodnie z założeniem twórcy rakieta ma w przyszłości wynieść ludzi na Marsa, gdzie powstanie ludzka kolonia. Starship SN9 ma wcześnie służyć także do superszybkich, suborbitalnych podróży na Ziemi, oraz do wynoszenia ludzi i ładunków na orbitę oraz na Księżyc.