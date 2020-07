SpaceX może wysłać astronautów NASA na księżyc Jowisza, który potencjalnie nadaje się do zamieszkania

Stany Zjednoczone zwiększają nakłady na komercyjną współpracę, której głównym celem jest eksploracja kosmosu, a dokładniej mówiąc Jowisza i jego lodowego księżyca Europy. W tym celu Kongres przygotował nowy projekt ustawy. Dodatkowe środki otwierają drzwi dla firmy Elona Muska - SpaceX , a także konkurencyjnej Blue Origin, należącej do Jeffa Bezosa.

W najnowszym projekcie ustawy Kongres wspomina: „National Aeronautics and Space Administration użyje Space Launch System, jeśli będą dostępnę, w roli 10 pojazdów nośnych w misji Jupiter Europa” - czytamy w projekcie ustawy.

Space Launch System okazuje się znacznie droższy niż to, co oferuje SpaceX. Dodatkowo wielką niewiadomą jest zakończenie budowy SLS do 2025 roku.