SpaceX: Konstelacja Starlink przeleci dziś nad Polską. Sprawdź, o której i jak ją obserwować

Kosmiczny "pociąg Elona Muska", czyli sieć 60 satelitów Starlink, przeleci dzisiaj nad naszym krajem. Obserwować je będzie można gołym okiem z niemal każdego miejsca w kraju. Sama sieć Starlink to nowatorski projekt firmy SpaceX.

Dzisiaj, 30 grudnia, sieć 60 satelitów Starlink będzie widoczna nad Polską. Jest to projekt, który docelowo stworzy globalną sieć, dostarczającą internet tam, gdzie do tej pory nie było to możliwe.