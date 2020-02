Sonda Solar Orbiter wyruszyła, by zbadać Słońce. Zobacz wideo ze startu misji NASA i ESA

W poniedziałek 10 lutego rozpoczęła się misja sondy Solar Orbiter. Statek dokładniej niż kiedykolwiek zbada heliosferę, a także pozwoli ekspertom poznać odpowiedzi na pytania dotyczące oddziaływania Słońca na Ziemię. Poniżej można zobaczyć wideo ze startu.

Amerykańska rakieta Atlas V 411 wystartowała z kosmodromu Cape Canaveral na Florydzie w poniedziałek o godzinie 6:03 czasu polskiego, wynosząc na orbitę wokół Słońca europejską sondę Solar Orbiter. Na pierwsze użyteczne raporty ze wspólnej misji Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) i amerykańskiej NASA, eksperci będą musieli poczekać do listopada 2021 roku . W tym wyjątkowym przedsięwzięciu nie zabrakło także polskiego akcentu .

Sonda Solar Orbiter zbliży się do Słońca na odległość bliższą, niż kiedykolwiek było to możliwe (42 mln km). Eksperci z NASA i ESA za pomocą 10 najnowocześniejszych instrumentów naukowych na pokładzie sondy, planują poznać poziom energii, dynamikę i strukturę magnetosfery Słońca. Misja pozwoli także określić cechy, dynamikę i interakcje zachodzące pomiędzy plazmą słoneczną, polem magnetycznym a cząsteczkami obecnymi na obszarach heliosfery położonych blisko Słońca. Naukowcy zbadają także zależność między powierzchnią gwiazdy, jej koroną i wewnętrznym obszarem heliosfery. Masa Solar Orbiter to około 1800 kilogramów.