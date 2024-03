Sonda Juno z ważnym odkryciem. Instrument NASA bada tajemnice księżyców Jowisza

Dr Scott Bolton z Southwest Research Institute (SwRI), współautor publikacji na ten temat, która ukazała się w czasopiśmie "Nature Astronomy", podkreśla znaczenie tego odkrycia. "Odkrycie to ma podstawowe znaczenie z punktu widzenia możliwości istnienia na Europie życia. To pierwszy wykonany na miejscu pomiar składników wody w atmosferze Europy. Wskazuje na wąski zakres, który mógłby podtrzymywać życie" – mówi Bolton.

Inny badacz, dr Robert Ebert, zwraca uwagę na fakt, że to pierwszy raz, kiedy udało się bezpośrednio wykryć obecność wodoru i tlenu na Europie. "Po raz pierwszy byliśmy w stanie, z całą pewnością wykryć wodór i tlen dzięki prowadzonym bezpośrednio badaniom i potwierdzić, że atmosfera Europy składa się głównie z cząsteczek wodoru i tlenu" – podkreśla Ebert.

Naukowcy wyjaśniają, że źródłem tych pierwiastków jest wodny lód pokrywający powierzchnię Europy. Silne promieniowanie pochodzące z Jowisza rozpada wodę na tlen i wodór. Lekki wodór szybko ucieka w przestrzeń kosmiczną, podczas gdy cięższy tlen ma tendencję do pozostawania bliżej powierzchni księżyca. Tlen może nawet przenikać do oceanu znajdującego się pod lodem, dostarczając energię dla potencjalnych procesów metabolicznych.

Dr Jamey Szalay z Princeton University, który kieruje projektem, tłumaczy, że pokrywa lodowa Europy działa jak płuca księżyca, pochłaniając promieniowanie i chroniąc ukryty pod nią ocean. "Pokrywa lodowa Europy pochłania promieniowanie, chroniąc ukryty głębiej ocean. W tym samym czasie w lodzie powstaje tlen. Zatem lód, w pewnym sensie działa jak płuca Europy, potencjalnie dostarczając tlen do oceanu. Z dużą precyzją oszacowaliśmy teraz produkcję tlenu na Europie na 12 kg na sekundę. Zanim Juno wykonała pomiary, szacunki wahały się od kilku do tysiąca kilogramów na sekundę. Nowe odkrycie bezsprzecznie pokazuje, że tlen jest nieustannie produkowany na powierzchni, choć w wolniejszym tempie niż się spodziewaliśmy" – wyjaśnia Szalay.

Interesująco, odkrycie to zostało dokonane niemal przypadkiem. Instrument JADE został pierwotnie skonstruowany do pomiarów naładowanych cząstek obecnych w zorzach Jowisza. "Przeloty w pobliżu Europy nie były częścią głównej misji JUNO. JADE zaprojektowano, aby pracował w silnie napromieniowanym środowisku, ale niekoniecznie środowisku Europy, które nieustannie poddawane jest działaniu wysokich dawek promieniowania. Niemniej instrument spisał się znajomicie" – dodaje dr Frederic Allegrini z SwRI.

Naukowcy podkreślają, że nowe dane doskonale uzupełniają szersze spojrzenie na Europę i jej środowisko. Odkrycie może pomóc w zaplanowaniu przyszłych badań dotyczących podpowierzchniowego oceanu i możliwości istnienia w nim organizmów żywych. "Europa to fascynujący obiekt, ponieważ naukowcy są pewni, że w jej wnętrzu istnieje ciekły ocean. Woda jest ważna dla życia i można ją znaleźć wewnątrz i na powierzchni obiektów o różnej budowie. Europa do dobre miejsce do szukania wody w Układzie Słonecznym" – podkreśla dr Ebert.