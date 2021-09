Sonda Chang’e-5 wróciła z kolekcją księżycowych skał. Naukowcy przedstawili badania

Miejsce lądowania

W celu zebrania materiałów do badań, sonda wylądowała na bliższej stronie Księżyca w Oceanus Procellarum, czyli Oceanie Burz. Miejsce to znajduje się w zachodniej, centralnej części Księżyca z naszego punktu obserwacyjnego na Ziemi. Obszar jest jedną z najmłodszych powierzchni księżycowych. Zdaniem naukowców ma około 2 miliardów lat. To zaś sprawia, że dostarczone próbki różnią się od tych pozyskanych w misjach przeprowadzonych w latach 60. i 70. XX wieku.