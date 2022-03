Solidne wsparcie dla Ukrainy. Armia zyska dodatkowych żołnierzy i sprzęt

Wzmocnienie ukraińskiej armii o dodatkowych żołnierzy, śmigłowce oraz ciężkie pojazdy wojskowe pochodzące z pokojowych kontyngentów ONZ to najnowszy pomysł prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Według magazynu "Lotnictwo" do Ukrainy trafią m.in. cztery Mi-24 oraz cztery Mi-8. Wyjaśniamy, co to za maszyny.