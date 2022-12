Sól na chodnikach. YouTuber wyjaśnia, dlaczego ją sypiemy

Sposób na zasypany chodnik jest prosty - wystarczy łopata do śniegu i nieco pracy, by przygotować sobie bezpieczną drogę. Gorzej jest, gdy przychodzi nam mierzyć się z lodem. Jego fizyczne usunięcie jest czasem wręcz niewykonalne, w związku z czym próbujemy go "roztopić", najczęściej przy użyciu soli. Nie każdy jednak wie, dlaczego korzystamy właśnie z soli.

Na to pytanie odpowiedział Dawid Myśliwiec, popularny twórca, który prowadzi kanał "Uwaga! Naukowy Bełkot" w serwisie YouTube. W swoim filmie wyjaśnił, że po pierwsze - sól wcale nie roztapia lodu, a po drugie, nie ma żadnych wyjątkowych właściwości w kontekście poprawiania stanu chodników.

Dlaczego sypiemy sól na chodniki?

Rozpuszczenie soli w wodzie sprawia, że temperatura zamarzania roztworu jest niższa, niż w przypadku czystej wody. Jest to własność poniekąd uniwersalna, co oznacza, że niezależnie od tego, jaką substancję rozpuścimy w rozpuszczalniku, temperatura jest zamarzania obniży się. Zamiast soli moglibyśmy zastosować równie dobrze cukier, lecz byłoby to nieopłacalne - cukru trzeba by zastosować o wiele więcej, niż ma to miejsce w przypadku chlorku sodu, czyli soli.

Często daje się jednak zaobserwować sytuację, w której posypanie lodu lub śniegu solą prowadzi do ich "rozpuszczenia". W rzeczywistości jednak dzieje się co innego. Wysypana na śnieg lub lód sól miesza się z wodą w stanie ciekłym. Ta może znajdować się na lodzie w niewielkich ilościach w wyniku na przykład roztapiania go przez promienie słoneczne.

Warto też pamiętać, że lód topi się, gdy wywrzemy na niego odpowiednio duże ciśnienie. Można więc założyć, że jeżdżące po ulicach samochody swoim ciężarem doprowadzają do powolnego roztapiania się lodu, dzięki czemu możliwe jest wytworzenie się roztworu wody z solą, której temperatura zamarzania jest wyraźnie niższa niż czystej wody.

Z czego wynika działanie soli na lodzie?

Woda o temperaturze zera stopni Celsjusza pod ciśnieniem jednej atmosfery ma pewną własność. W takiej sytuacji ciało stałe (lód) jest w termodynamicznej równowadze z wodą w stanie ciekłym. Oznacza to w uproszczeniu, że tyle samo wody zamarza i roztapia się. Kiedy stanie się zimniej, ciecz zacznie zamarzać.

Posypanie lodu solą lub polanie go solanką sprawia, że zmienia się temperatura zamarzania roztworu, co z kolei sprawia, że do samoczynnego zamarzania dochodzi w niższych temperaturach. W temperaturze wyższej niż temperatura zamarzania roztworu układ, tj. roztwór, będzie dążyć do roztapiania się. Dawid Myśliwiec w swoim materiale opisał cały temat bardziej szczegółowo w ujęciu fizycznym, dlatego po więcej szczegółów odsyłamy do przygotowanego przez niego filmu.

Karol Kołtowski, dziennikarz Wirtualnej Polski