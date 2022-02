"Śnieżny Księżyc". Rzadka pełnia, dla której warto spojrzeć w niebo

"Śnieżny Księżyc" osiągnął maksymalną jasność w środę, 16 lutego o 17:57 czasu polskiego. Pełnia będzie jednak widoczna do czwartkowego wieczoru, więc wszyscy fani nocnej obserwacji nieba mają jeszcze okazję, aby podziwiać wyjątkowe zjawisko. Jak podkreśla NASA, pełnia potrwa od północy we wtorek do północy w czwartek.