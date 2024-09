Smugi kondensacyjne a klimat. Nocą grzeją, w dzień chłodzą

Podczas lotu w wilgotnym powietrzu, cząsteczki sadzy emitowane przez silniki odrzutowe prowadzą do tworzenia się kryształków lodu, które przekształcają się w trwałe smugi kondensacyjne. Smugi mogą przetrwać w atmosferze przez wiele godzin. Wcześniejsze analizy sugerowały, że mogą mieć one większy wpływ na ocieplenie klimatu Ziemi niż sama emisja dwutlenku węgla z paliwa lotniczego.

Badania przeprowadzone przez zespół Irene Ortiz z Uniwersytetu Karola III w Madrycie miały na celu określenie netto efektu smug kondensacyjnych w ciągu dwóch zimowych okresów – w styczniu 2023 i 2024 r. Autorzy badania sięgnęli po narzędzia, które wykorzystują sztuczną inteligencję. Pozwoliły one na identyfikację i analizę efektu ocieplenia netto dla 700 tys. smug kondensacyjnych z obrazów satelitarnych obejmujących Europę, Afrykę Północną oraz otaczające oceany.

- Wyniki sugerują, że smugi kondensacyjne wytwarzane przez samoloty mają efekt chłodzenia netto w ciągu dnia, kiedy to odbijają światło słoneczne z powrotem w przestrzeń kosmiczną – stwierdzają autorzy badania.

Jednocześnie mają one też wadę w kontekście ocieplenia klimatu - utrudniają wypromieniowywanie ciepła w kosmos. Ma to jednak niewielkie znacznie za dnia, ponieważ w istotny sposób ograniczają dopływ ciepła ze Słońca.

Sytuacja wygląda gorzej nocą. Gdy Słońce nie świeci, smugi kondensacyjne utrudniają wypromieniowywanie ciepła przez powierzchnię Ziemi. Przyczynia się to do globalnego ocieplenia. W badaniu zauważono również, że 62 proc. zaobserwowanych smug utworzyło się w nocy, dlatego netto wpływ wszystkich smug kondensacyjnych jest ocieplający. Jednak badanie ograniczało się tylko do półkuli północnej zimą, gdy noce są dłuższe niż dni.