Sławosz Uznański poleci w kosmos - jako drugi Polak w historii

Na szczegóły sprawy zwraca uwagę PAP . Doktor Sławosz Uznański to naukowiec w Rezerwie Astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej , gdzie dostał się po eliminacjach trwających półtora roku. W tym czasie Uznański musiał pokonać 22 tys. innych chętnych z całej Europy, przechodząc szczegółowe testy.

Kiedy Sławosz Uznański został wybrany na astronautę ESA , aby dostać się do tego zespołu musiał się wykazać między innymi wiedzą na temat kosmosu i technologii kosmicznych , przejść badania medyczne, a także liczne rozmowy kwalifikacyjne.

"Jeszcze jest długa droga, aby polecieć w kosmos. Mam nadzieję, że będę miał taką możliwość. A w tym momencie jestem niesamowicie dumny z tego, że udało mi się dojść do finału, że zostałem wybrany i agencja (ESA - przyp. red.) we mnie zainwestowała, jako jednego ze swoich kandydatów. Mam nadzieję, że będę mógł zacząć trening podstawowy dla astronautów i zostanę przypisany do misji w przyszłości - komentował Sławosz Uznański, gdy został wybrany na astronautę ESA pod koniec ubiegłego roku.