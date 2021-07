Ślady życia na księżycu Saturna Enceladusie? Naukowcy dokonali ważnego odkrycia

Badania naukowców z University of Arizona i Paris Sciences & Lettres University, których wyniki ukazały się na łamach "Nature Astronomy" miały na celu lepsze poznanie Enceladusa. Przeprowadzone w ich trakcie analizy danych zebranych przez sondę Cassini-Huygens wykazały, że księżyc Saturna wyrzuca pióropusze metanu, co z kolei wskazuje na możliwość istnienia życia we wspomnianych oceanach podpowierzchniowych. Badacze zastanawiają się, czy tego typu akweny wodne nadają się do zamieszkania przez mikroorganizmy ziemskie.