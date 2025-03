Ślad po asteroidzie, która zabiła dinozaury, ponownie zbadany. Są nowe tropy

Asteroida, która około 66 milionów lat temu doprowadziła do zagłady dinozaurów, uderzyła w Ziemię z niewiarygodną siłą. Szacuje się, że kosmiczna skała miała średnicę około 12 kilometrów i w momencie uderzenia utworzyła krater o średnicy 200 kilometrów i głębokości jednego kilometra pod obecnym Półwyspem Jukatan w Meksyku. Uderzenie spowodowało, że odłamki wzbiły się w powietrze, a następnie spadły na Ziemię, powodując pożary i blokując światło słoneczne, co ostatecznie doprowadziło do ochłodzenia planety i masowego wyginięcia dinozaurów i innych gatunków.