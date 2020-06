SkróTech. Najważniejsze wiadomości dnia [4.06.2020 r.]

Nowe podejście do leczenia cukrzycy, podrobione faktury od operatora Play, superkomputer dostępny dla każdego i dezinformacja w sieci. Oto, co dziś działo się w świecie nauki i technologii.

Dobre wieści dla osób chorych na cukrzycę typu 2. Z najnowszych badań wynika, że chorobę można pokonać, zmieniając swój styl życia – dietę i ilość fizycznego ruchu. Po roku przestrzegania rygorystycznych zasad, ponad połowa chorych jest w stanie uwolnić się od cukrzycy. To wielokrotnie lepszy wynik niż w przypadku tradycyjnych metod leczenia, które bazują na kontrolowaniu poziomu cukru i cholesterolu.

Uwaga na fałszywe ranchunki "od Play'a"

Jeśli masz telefon w sieci Play, z nadzwyczajną uwagą przeglądaj e-maile z fakturami. Trwa kampania, w ramach której do skrzynek e-mail Polaków trafiają spreparowane wiadomości z zainfekowanymi załącznikami. Celem atakujących jest docelowo kradzież pieniędzy z konta bankowego ofiary. Sprawdź, co zrobić, by nie dać się oszukać.

Superkomputer w zasięgu ręki

Jeśli marzyłeś o tym, by zobaczyć na własne oczy superkomputer, teraz jest do tego świetna okazja. Uruchomiony w Stuttgarcie system Hawk został udostępniony do wirtualnego zwiedzania. Łącznie to ponad 44 szafy zawierające niewyobrażalne 5,6 tysiąca węzłów obliczeniowych. Warto to zobaczyć na własne oczy.

Głupi żart, który przerodził się w dezinformację