Klip z World War Z nie został użyty w materiałach o protestach w USA. Tak działa dezinformacja

W materiałach telewizyjnych z USA nie użyto fragmentu filmu World War Z, dokumentując protesty w Filadelfii. Internet obiegła informacja, że jest inaczej, ale to fałszywa wiadomość i dowód na to, jak niewiele trzeba, by uwierzyć w podawane na tacy treści bez ich weryfikacji.

(Twitter (@OfficialSlop) )