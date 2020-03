SkróTech. Najważniejsze wiadomości dnia [18.03.2020 r.]

Ogłoszenie nowych komputerów i tabletów Apple, obszerna prezentacja konsoli PlayStation 5, rzut oka na gotowość polskich uczelni do zdalnego nauczania, przegląd najlepszych aplikacji do ćwiczeń fizycznych w domu oraz wpływ leków przeciwzapalnych na osoby z koronawirusem. Oto, co dziś działo się w świecie nauki i technologii.

(Shutterstock.com, Fot: Ugis Riba)