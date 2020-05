SkróTech. Najważniejsze wiadomości dnia [05.05.2020]

Nowa analiza mającego ok. 4 mld lat meteorytu z Marsa ujawniła związki zawierające azot, który jest niezbędnym pierwiastkiem dla wszystkich form życia. Różnica wśród ekspertów co do obowiązku noszenia maseczek. Gigantyczny szerszeń pojawił się w USA.

Szerszeń azjatycki.