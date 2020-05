Meteoryt z Marsa ma 4 mld lat. Naukowcy odkryli w nim ślady potencjalnego życia

Nowe spojrzenie na mający ok. 4 mld lat meteoryt pochodzący z Marsa ujawniło związki zawierające azot. To pierwsze tego typu odkrycie, które potwierdza to, co naukowcy podejrzewali od dawna.

Niezwykłe odkrycie w marsjańskim meteorycie (NASA)