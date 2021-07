Simone Biles dostała swoją emotkę na Twitterze. Koza z medalem robi furorę wśród kibiców Igrzysk Olimpijskich

4-krotna złota medalistka Igrzysk Olimpijskich wzięła sobie do serca określenie jej najlepszą do tego stopnia, że na jej stroju gimnastycznym znalazła się błyszcząca koza. Fani ją za to uwielbiają, przeciwnicy mają kolejny powód do narzekania. Tak, czy siak – widać, że Biles zdaje sobie sprawę ze swojego statusu i nie emanuje udawaną skromnością.