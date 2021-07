SI uczy się ludzkich zachowań… z filmów

Działanie swojej techniki, amerykańscy badacze zaprezentowali podczas niedawnej konferencji International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, gdzie pokazano jak maszyna interpretuje m.in. sceny z filmów Wbrew regułom, Mumford oraz serialu The Office. Jak chwali się jeden z inżynierów, Didac Suiris: "Nasz algorytm jest pierwszym, który nabył zdolność abstrakcyjnego rozumowania o przyszłych wydarzeniach". Dawne próby tego rodzaju, skupiały się zwykle na znaczeniu pojedynczych działań – jak uderzenie pięścią w stół, podanie dłoni, pocałunek lub krzyk – bez zwracania uwagi na dłuższe serie zachowań lub ich kolejność.