Setki amerykańskich samolotów uziemione? USAF w obliczu poważnego wyzwania

Jak wyjaśnia The War Zone, części zamienne zostały pominięte w proponowanym budżecie na rok budżetowy 2025, który jest ograniczony prawnie, aby pomóc zachować środki na inne priorytetowe programy, w tym przyszłe samoloty. Ich niedofinansowanie niesie jednak ze sobą poważne ryzyko, ponieważ część samolotów może zostać uziemiona, co w przypadku wybuchu potencjalnego konfliktu jest "strategią wysoce wątpliwą".

Z kolei serwis Defense News zwraca uwagę, że prośba o dodatkowe 1,5 mld dolarów na uzupełnienie zapasów części zamiennych znalazła się na liście priorytetów niesfinansowanych (UPL, unfunded priorities list), którą dostarczono Kongresowi 21 marca. Co ciekawe, na liście nie ma prośby o dodatkowe samoloty, ale oprócz części zamiennych znalazły się na niej prośby o 612 milionów dolarów na utworzenie 9 nowych, możliwych do rozmieszczenia jednostek, 1,1 miliarda dolarów na projekty budowlane na całym świecie i 266 milionów dolarów na finansowanie ćwiczeń w regionie Pacyfiku. Kwota potrzebna na części jest więcej największą pozycją na liście. Obejmuje ona:

Rzecznik Sił Powietrznych USA w rozmowie z The War Zone przekazał, że problem dotyczy aż 514 samolotów, które mogą zostać uziemione z powodu braku części zamiennych. Jeśli wniosek o dodatkowe finansowanie zostanie zaakceptowany, tę liczbę można zredukować o 43 proc. do 221 maszyn. Serwis wyjaśnia też, co dla floty amerykańskich samolotów może oznaczać brak dodatkowych środków na części zamienne.

Uziemienie znacznej części maszyn będzie obciążało te, które wciąż pełnią swoje funkcje i nadają się do lotów. Dodatkowo brak części może wymusić zmianę tempa działania. W praktyce oznacza to brak dostępnych "pod ręką" samolotów, które można wykorzystać w razie pilnej potrzeby. Jeszcze innym wyzwaniem jest przywrócenie zdolności do lotów maszynom, które przez długi czas pozostawały uziemione. Jak podkreśla The War Zone ma to związek z zaplanowanymi cyklami konserwacji i wymogami dotyczącymi certyfikacji lotu.