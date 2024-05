Setka gwiazd zniknęła z nieba. Naukowcy coraz bliżej rozwiązania tej zagadki

Jak donosi IFL Science, dowody na to zostały znalezione w układzie podwójnym nazywanym VFTS 243 w Wielkim Obłoku Magellana na obrzeżach Drogi Mlecznej. Składa się on z czarnej dziury i gwiazdy towarzyszącej, które orbitują wokół siebie co 10,4 dnia. Układ ten nie wykazuje żadnych oznak eksplozji supernowej, która według znanych modeli powinna towarzyszyć powstaniu czarnej dziury. To może wyjaśniać znikanie gwiazd w niewyjaśnionych przyczynach. Pomimo tego, że obserwacje są obiecujące, eksperci podkreślają konieczność przeprowadzenia dalszych badań, które potwierdzą ich przypuszczenia.