Serbia się zbroi. Pokazano nowy rakietowy system przeciwlotniczy FK-3

Serwis Zbiam.pl zauważył, że we wczorajszym pokazie serbskich Sił Zbrojnych wzięło ponad 300 jednostek uzbrojenia i sprzętu naziemnego i ok. 60 samolotów, śmigłowców oraz powietrznych bezzałogowców. Wszystko odbyło się przy udziale ponad 1000 żołnierzy VS i pracowników Ministerstwa Obrony. Premierowo pokazano również elementy baterii chińskiego rakietowego systemu przeciwlotniczego i przeciwrakietowego średniego zasięgu FK-3.