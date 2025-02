Ściśle tajny zakład w Ukrainie. Tam powstaje "Piekło"

Przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO, Giuseppe Cavo Dragone, odwiedził tajny zakład w Ukrainie. W tym ukraińskim obiekcie od podstaw powstaje "Piekło", czyli broń określana jako dron-pocisk. To nowoczesne osiągnięciem ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego, które jest zdolne do przeprowadzania uderzeń na odległość do 700 km z prędkością 700 km/h.

Nowoczesna broń Ukrainy

Rakieta "Piekło" po raz pierwszy została publicznie zaprezentowana w grudniu 2024 r., kiedy Zełenski przekazał pierwszą partię Siłom Zbrojnym Ukrainy. Od tego czasu rakieta wykazała swoją skuteczność w walce, niszcząc kluczowe rosyjskie obiekty wojskowe i infrastrukturalne - czytamy na Defence Blog. Zgodnie z deklaracjami Ukraińców, "Piekło" jest narzędziem odpornym na rosyjskie systemy walki elektronicznej. Oznacza to więc, że "Piekło" może rozwiązywać jeden z największych problemów nowoczesnego pola walki, na którym to broń do walki elektronicznej skutecznie utrudnia prowadzenie uderzeń obu stronom konfliktu.

Wsparcie NATO

Produkcja rakiet "Piekło" jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu NATO. Jak czytamy, program produkcji wspomnianych rakiet-dronów jest kluczowym elementem strategii Ukrainy w przeciwdziałaniu rosyjskiej dominacji militarnej. W ostatnich miesiącach Ukraina skutecznie atakowała rosyjskie rafinerie i magazyny ropy, zakłócając sektor energetyczny Kremla. To zmusza Moskwę do zwiększenia nakładów na obronę powietrzną.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Defence Blog dodaje, że rakieta "Piekło" podkreśla rosnącą samowystarczalność Ukrainy w produkcji zbrojeniowej. Wizyta delegacji NATO świadczy o zainteresowaniu sojuszu ukraińskimi osiągnięciami technologicznymi i ich potencjalnym wkładem w europejskie zdolności obronne.