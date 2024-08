Sąsiad Polski zbroi się po zęby. Wydadzą wór pieniędzy

Poza 12 śmigłowcami AH-1Z Viper, umowa pomiędzy USA i Słowacją obejmuje zakup 26 silników T-700 GE 401C, 1680 niekierowanych rakiet ziemia-powietrze APKWS (pociski o zasięgu do 5 km i wadze 15 kg, które są naprowadzane półaktywnym systemem laserowym), amunicji kal. 20 mm, hełmów i mniejszej elektroniki. W kontrakcie mowa też o przeszkoleniu słowackich załóg do obsługi śmigłowców (również personelu naziemnego) oraz stworzeniu niezbędnej infrastruktury do obsługi maszyn.