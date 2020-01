Santander Bank Polska ostrzega. Nigdy nie wypłacajcie tak gotówki

Bank ostrzega, abyście zwracali uwagę na bankomat, w którym wypłacacie pieniądze. Oszuści stosują tzw. cash trapping, czyli dodatkową listwę w maszynie. To nie żadna nowa metoda, ale warto o niej przypomnieć, bo to jeden z groźniejszych sposobów.

O sprawie przypomina Santander Bank Polska, za pośrednictwem profilu facebookowego. Tego typu oszustwa są bardzo groźne, a więc należy o nich często przypominać. Niekiedy możemy stracić czujność, czy pomyśleć, że takie metody każdy już zna i oszuści nie będą ich stosować. Nic bardziej mylnego, oni tylko na to czekają, więc im nie pomagajmy.

Bankomat nie wypłacił pieniędzy? To mógł być cash trapping - o co chodzi?

Cash trapping, czyli z angielskiego pułapka na pieniądze, oznacza dosłownie to, jak się nazywa. Złodzieje umieszczają nakładkę na bankomat w miejscu, w którym maszyna wypłaca pieniądze. Dodatkowa płytka działa tak, że blokuje ich wyjście, ale bankomat nie jest w stanie ich pobrać z powrotem, ponieważ przyklejają się do "pułapki".

Efekt - my myślimy, że doszło do awarii. Złodziej natomiast tylko czeka, aż oddalimy się od bankomatu i zabiera nasze pieniądze. Jedno jest w tym całym oszustwie na plus. Nie stracimy całego majątku, a jedynie kwotę, którą próbowaliśmy wypłacić.