Badanie, którego wyniki ukazały się na łamach czasopisma naukowego "Psychological Science" zostało przeprowadzone w grupie 66 osób w wieku od 18 do 21. Byli to studenci pierwszego roku uniwersytetu. Zostali oni poproszeni o obejrzenie 14 angażujących materiałów wideo. Przedstawiały one m.in. sentymentalne teledyski oraz wydarzenia sportowe. W czasie, kiedy studenci oglądali filmy, naukowcy badali ich aktywność mózgu, wykorzystując w tym celu funkcjonalne obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (fMRI).