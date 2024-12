Samotność w sieci. Rozbitkowie na oceanie dopaminy

Nie pracują, nie muszą martwić się o środki do życia, a na dodatek lenią się, marnując całe dni i noce na bezproduktywne przyjemności. Brzmi to jak narzekania pokolenia boomerów na zetki? Być może, jednak to streszczenie narzekań pewnego sumeryjskiego skryby, zatroskanego o przyszłość syna, który przez swoje nieodpowiedzialne – w oczach ojca – zachowanie niechybnie nie osiągnie pełni człowieczeństwa.