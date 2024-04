Samoloty dla Ukrainy? Kazachstan ostatecznie wyjaśnił los 81 maszyn

13 MiG-ów 29, 31 MiG-ów 31, 12 MiG-ów 27, 26 Su-24 i 2 samoloty MiG-23 – to część listy samolotów wycofanych przez lotnictwo Kazachstanu . Choć wykaz robi wrażenie, nadzieje Kijowa na przejęcie tych maszyn okazały się złudne, a szczegółowe informacje na ich temat dowodzą, że byłoby to bezcelowe.

Warto przy tym zaznaczyć, że cena wywoławcza za 117 samolotów, wynosząca w przeliczeniu 13,7 mln zł dobitnie pokazuje, że nie były to maszyny nadające się do walki, remontu czy nawet do roli dawców części. Wszystko co cenne zostało z nich usunięte, a wartość płatowców wynikała z wartości surowców, jakie można odzyskać po ich złomowaniu.