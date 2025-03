Są już w ogrodach Polaków. Oto jak je zwalczać

Choć pędraki są niewielkie, mogą wyrządzić znaczne szkody w ogrodzie. Żywią się korzeniami wielu popularnych roślin i traw, co czyni je groźnymi szkodnikami. Oto kilka wskazówek, jak się przed nimi chronić.

Pędraki uszkadzają korzenie roślin, co może prowadzić do ich obumierania. Trudno je zwalczyć, gdy rośliny zaczynają się rozwijać, dlatego ważne jest, aby zająć się nimi wcześniej, zanim posadzimy nowe rośliny.

Obecność pędraków można wykryć na kilka sposobów. Najczęściej wpływają one na wygląd trawnika, powodując powstawanie suchych plam, co sugeruje uszkodzenie korzeni traw. Warto również przypomnieć sobie, jak wyglądały nasze rabaty w zeszłym roku. Jeśli kwiatów było mniej niż w poprzednich latach, może to oznaczać, że pędraki już się nimi zajęły.