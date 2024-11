Dane stanowią jasno. "Elektryki" płoną rzadziej od "spalinówek"

W związku ze wzrostem liczby elektryków na drogach zaczyna wzrastać liczba incydentów pożarowych, co skłania do rozważań nad specyfiką i przyczynami takich wypadków oraz środkami bezpieczeństwa wdrażanymi przez producentów.

Dane z Państwowej Straży Pożarnej wskazują, że pożary aut elektrycznych pozostają zjawiskiem marginalnym w porównaniu z tradycyjnymi pojazdami spalinowymi . W 2021 r. strażacy odnotowali tylko dwa przypadki pożarów samochodów elektrycznych przy 9274 przypadkach pożarów aut spalinowych. W 2022 r. liczba pożarów elektryków wzrosła do siedmiu, co wciąż stanowi niewielki odsetek wobec 8333 pożarów pojazdów tradycyjnych.

Do września 2024 r. strażacy interweniowali w 24 takich incydentach, podczas gdy w przypadku aut spalinowych było to aż kilkadziesiąt przypadków dziennie. Mimo że liczba elektryków na polskich drogach rośnie (na wrzesień 2024 r. wynosiła 66 937 pojazdów), ich pożary pozostają sporadyczne i stanowią kilka procent ogółu pożarów pojazdów.

Warto wspomnieć, że do sprawy bardzo profesjonalnie podeszli producenci aut, którzy zadbali o bezpieczeństwo ekip gaśniczych i w swoich produktach wskazują miejsca, gdzie znajduje się odcięcie napięcia elektrycznego, które w autach elektrycznych może sięgać nawet 400 V. Dzięki takim usprawnieniom wystarczy wyciągnąć wyłącznik awaryjny wysokiego napięcia tzw. service plug, by odciąć zasilanie z ogniw. Co ciekawe, jeden z producentów wymyślił też wejście dla węża gaśniczego do komory baterii, co umożliwia zalanie ogniw i zabezpieczenie sytuacji.