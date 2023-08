Sala tortur spadochroniarzy. Jak ćwiczyła brygada Sosabowskiego?

Kiedy przystępowano do formowania Samodzielnej Brygady Spadochronowej w jej szeregach znaleźli się zarówno nieopierzeni 18-latkowie, jak i doświadczeni przez życie weterani po pięćdziesiątce. Jak łatwo się domyślić ich sprawność fizyczna stała na diametralnie różnym poziomie. Nic zatem dziwnego, że kadra szkoleniowa brygady kładła tak duży nacisk na zwiększenie tężyzny fizycznej kandydatów na spadochroniarzy. Właśnie w tym celu powstał – owiany złą sławą – specjalny tor przeszkód nazwany "małpim gajem".

Został on wybudowany na terenie szkockiej posiadłości Largo House, znajdującej się w rejonie stacjonowania jednostki. Sam pomysł jego stworzenia zrodził się w głowach oficerów polskiej formacji, oni również w dużej mierze sfinansowali z własnych środków tę istną salę tortur na świeżym powietrzu. O wyzwaniu, jakie czekało na nowo przybyłych śmiałków świadczył już sam napis umieszczony nad bramą: "Szukasz śmierci, wstąp na chwilę" .

Kiedy przyrządzono wszystko, co potrzebne było człowiekowi do niechybnego kalectwa, wypuszczono pierwszą grupę straceńców. […]

Po skoku odważni maszerowali na tak zwany trapez. Była to huśtawka, zawieszona na gałęzi rozłożystego, leciwego dębu, przyrząd niechybnego stłuczenia "miękkiej części ciała". Tych, którzy panicznie bali się huśtania – kosztowało to czasem złamanie jakieś kostki.

Następnie – chodzenie po żerdziach […]. Cóż za ruchy ekwilibrystyczne musiał adept wyczyniać, chwytając się niekiedy oburącz powietrza, by na tej żerdzi się na chwilę zatrzymać, a co dopiero przejść jej całą długość.

Z kolei, proszę Państwa, płotek! Na trzy metry wysoki. "Raz, dwa i na drugiej stronie" rozkazywali instruktorzy. Piękne to było, ale dla adepta staruszka – to istna ściana płaczu. […]

Dla dalszego udręczenia adepta wybudowano z drzewa ścianę z oknem, przez które musiano dawać nura, szybko, jeden po drugim. A potem na poprzeczkę, nad rzeczką i tu dopiero potrzebne były wyćwiczone ręce, bowiem przez połowę poprzeczki – ślizganie na brzuszku, a przez drugą połowę, zwisając na rękach i nogach – marsz do celu. Niewyćwiczone ręce dawały pewną gwarancję – kąpieli w rzeczce.

Rzecz jasna nie samym "małpim gajem" żyli przyszli spadochroniarze. Codziennie musieli oni przebiec minimum 10 kilometrów , ponadto trenowali m.in. walkę wręcz oraz czołganie się pod zasiekami. Na tych, którzy przetrwali tę morderczą zaprawę, czekał kolejny etap szkolenia – tzw. "dziura". Pod tym pojęciem kryło się wycięcie w suficie dawnej stajni, imitujące otwór w podłodze bombowców Whitley, wykorzystywanych przez Brytyjczyków do transportu wojsk powietrznodesantowych.

Jak zaznacza Krzysztof Jan Drozdowski w książce Sosabowcy trening "w dziurze" miał decydujące znaczenie. Właśnie tam "wpajano żołnierzom wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonania skoku ze spadochronem". Również w trakcie tej fazy szkolenia było wiele przypadków stłuczeń i złamań, ale "nie brakowało też śmiechu".

Gdy zostały opanowane podstawy, następny punkt jazdy obowiązkowej stanowiła 25-metrowa wieża spadochronowa. Dawała ona przedsmak tego, co czekało na żołnierzy podczas prawdziwego skoku ze spadochronem. Pozwalała przyzwyczaić się do "rzucania się w przepaść, do poskromienia instynktu samozachowawczego, który powstrzymuje człowieka przed tego rodzaju posunięciami".