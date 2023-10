Rajd Ukraińskich Wojsk Specjalnych na Krymie. Komandosi wkroczyli do akcji

Operacja rozpoczęła się nocnym desantem na wybrzeże Krymu. Przedstawiciel HUR, Andrij Jusow, w komentarzu dla mediów podkreślił, że pomimo trudności, operacja była sukcesem. Wskazał, że doszło do starcia z wojskami rosyjskimi. "Niestety, odnotowaliśmy straty w naszych szeregach, ale były one znacząco mniejsze w porównaniu do strat rosyjskich" – podsumował Jusow.