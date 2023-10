Problemy Chińczyków. Brakuje im ludzi w marynarce wojennej

Wspomniani kandydaci na pilotów będą mięli szansę latać samolotami bazującymi na kreowanym do roli flagowego okrętu chińskiej marynarki wojennej – Typ-003 Fujian. Ten lotniskowiec, uznawany za technologiczną perłę w chińskiej flocie, waży 80 tys. ton, co czyni go o 20 tys. ton cięższym niż jego poprzednicy, takie jak Liaoning czy Shandong. Jego imponujące wymiary to około 320 m długości i 73 m szerokości, plasując go na poziomie amerykańskich lotniskowców typu Nimitz. Co więcej, jest napędzany potężną turbiną parową, wspomaganą przez 8 kotłów o łącznej mocy 220 tys. KM. Estymuje się, że jego całkowita wyporność sięga około 100 tys. ton.