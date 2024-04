ZMT z kolejną umową. Samopowtarzalne karabiny ZMT MWS‑25 podbijają rynek

ZMT MWS-25 to modułowe karabiny, które doskonale odpowiadają na współczesne potrzeby pola walki. Ich uniwersalność, zdolność do pracy z tłumikami dźwięku oraz możliwość dostosowania do różnych warunków sprawiają, że są bardzo atrakcyjne dla klientów na całym świecie – informuje Paweł Handkiewicz, dyrektor handlowy.