Wreszcie w Polsce. Do Gdańska dotarła wyrzutnia Chunmoo

Pozostałe 17 wyrzutni powinno trafić do Polski do końca bieżącego roku. Dostawa powyższego sprzętu wojskowego umożliwi również osiągnięcie podstawowej gotowości bojowej przez pierwszy dywizjon wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych Homar-K . Tymczasem, w piątek 18 sierpnia br., w Republice Korei rozpoczęły się szkolenia polskich żołnierzy z obsług tychże wyrzutni.

Pierwsze trzy podwozia bazowe, przeznaczone do integracji z Chunmoo, trafiły do Korei 17 maja br. Pierwsza kompletna wyrzutnia została ujawniona już 7 czerwca br., ostatniego dnia wizyty Mariusza Błaszczaka w Korei Południowej. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami Agencji Uzbrojenia, przed wysłaniem do Polski, wyrzutnie zmontowane w Korei miały przejść próbne strzelania. 19 czerwca br., w porcie Changwon w prowincji Gyeongsang Południowy, pierwszą wyrzutnię przygotowano do wysyłki do Polski.