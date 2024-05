Mamy czym się chwalić. HSW prezentuje dowódczego Warana

Warana wyposażono w sześciocylindrowy, chłodzony powietrzem silnik wysokoprężny Tatra T3C-928-90 o mocy 300 kW (alternatywnie chłodzony powietrzem Cummins ISL o mocy 270 kW) wraz z automatyczną sześciobiegową skrzynią biegów Allison 4500SP, co zapewnia prędkość maksymalną do 110 km/h na drodze utwardzonej i zasięgiem jazdy do 700 km. Charakteryzuje się ochroną balistyczną poziomu od 2 do 4 i przeciwminową poziomu od 2a/2b do 3a/2b według normy STANAG 4569.

Masa własna Warana wynosi 13 000 kg, a dopuszczalna masa całkowita to 18 000 kg. Pojazd może pokonywać przeszkody pionowe o wysokości do 0,5 m, rowy o szerokości 0,9 m, pochylenie wzdłużne terenu do 45º i poprzeczne do 32º, może też bez przygotowania brodzić do głębokości 1,2 m. Waran może być użytkowany w zakresie temperatur otoczenia od -32 ºC do +49 ºC. Prześwit jest regulowany i wynosi od 260 mm do 430 mm.