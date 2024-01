Testy Centaura. Exercito Brasileiro czeka wzmocnienie siły ognia

W ubiegłym roku Exercito Brasileiro (brazylijskie wojska lądowe) rozpoczęły proces oceny kołowego wozu wsparcia ogniowego Centauro II, które formalnie odebrano 30 stycznia. W La Spezii we Włoszech odbyła się wówczas symboliczna ceremonia przekazania dwóch pojazdów z partii próbnej. Na początku bieżącego pochwaliły się pierwszymi wynikami testów. Odbywają się one na podstawie harmonogramu mającego na celu uregulowanie działań niezbędnych do przyjęcia nowych pojazdów, uszczegółowienie celów i działań logistycznych, operacyjnych, instruktażowych.

Przybycie obu pojazdów do Brazylii zaplanowano na połowę tego półrocza, kiedy rozpocznie się ostatni etap oceny technicznej i operacyjnej, najpierw w Centrum Oceny Wojsk Lądowych, a następnie w Centrum Instruktażu Pojazdów Pancernych w Santa Maria. Ich celem będzie akceptacja i przyjęcie do służby, przy czym oczekuje się, że nastąpi to w drugiej połowie tego roku. Tym samym zostanie podpisana umowa na partię produkcyjną 96 sztuk, które trafiać będą do odbiorcy stopniowo.

Centauro II otrzyma brazylijski system dowodzenia i kontroli składający się z urządzenia radiowego Falcon III, wojskowego komputera taktycznego, oprogramowania do zarządzania polem bitwy i systemu Sotas Intercom © Oto Melara

Wówczas nastąpi ostateczne określenie terminów dostaw i stopnia nacjonalizacji pojazdu. W zakresie umów offsetowych jest wiele wątpliwości, ale wojska lądowe jako priorytet wskazują krajową produkcję amunicji kal. 120 mm, opracowanie symulatora pojazdu i pozyskanie niezbędnego doświadczenie w zakresie zapewnienia wsparcia logistycznego.

Ubiegły rok upłynął pod znakiem intensywnych prób poligonowych, badających dzielność terenową, a także zdolność prowadzenia ognia. Odbywały się pod koniec maja na poligonach Montelibretti i Nettuno we Włoszech. W czasie oceny pojazd obsadzony przez brazylijską załogę przejechał setki kilometrów w różnych scenariuszach i oddał ponad 200 strzałów, uzyskując celność ponad 97%. Celownik ustawiony był na 1500 metrów, a strzały oddawano z 4000 metrów.

Brazylijska delegacja miała być zaskoczona precyzja prowadzona ognia i pojawiały się zdania, że tamtejsze wojska lądowe nie dysponowały nigdy tak celnym uzbrojeniem. Brazylijczycy podeszli do tematu bardzo ambitnie, gdyż w testach uczestniczył generał brygady Willian Koji Kamei, jeden z zastępców szefa sztabu generalnego. Zespół oceniający powróci do Włoch w przyszłym miesiącu.

Na poziomie organizacyjnym przyjęcie VBC Cav do kawalerii zmechanizowanej oznacza zmianę w jej personelu, ponieważ pojazd ten wymaga dodania do garnizonu o jednego żołnierza więcej w porównaniu z VBR 6X6 EE-9 Cascavel. Samo włączenie nowego pojazdu powoduje przetasowania w strukturze pododdziałów, zmianę organizacji szkolenia i taktyki prowadzenia walki oraz implikuje potrzebę stworzenia nowego łańcucha logistycznego.

Centauro II wybrano jako nowy średni kołowy wóz bojowy kawalerii (Viatura Blindada de Combate de Cavalaria – Média Sobre Rodas) w listopadzie 2022 roku. Sam proces wyboru odbywał się "po brazylijsku" i nie należał do łatwych. Kilka dni po wskazaniu zwycięzcy okazało się, że na przeszkodzie staje tamtejsze sądownictwo, uznają zakup za niedostosowany do sytuacji społeczno-gospodarczej w Kraju Kawy.

Produkt konsorcjum CIO (Consorzio Iveco OTO Melara) w pokonanym polu pozostawił Ejtana (niezłomny) w konfiguracji z wieżą Elbitu wyposażoną w działo L/52 kalibru 105 milimetrów, pozwalające niszczyć cele na dystansie 3600 metrów przy szybkostrzelności 6 strzałów na minutę. Grono kandydatów uzupełniały wówczas chiński ST-1 (z lokalnymi modyfikacjami i oznaczeniem ST1-BR) i amerykański LAV 700 Assault Gun. Tego ostatniego wyposażono w system wieżowy C3105 z wysokociśnieniową armatą gwintowaną CT-CV 105KM kalibru 105 milimetrów. Uważano bowiem, że Brazylijczyków – dysponujących zwykle niskim budżetem – zainteresuje niższa cena amunicji (od 120-milimetrowej), co w dłuższym okresie eksploatacji może okazać się istotne.

Początkowo otrzyma sterowany ręcznie karabin maszynowy MAG kalibru 7,62, ale w przyszłości może dysponować zsmu Remax 4 od Ares Aeroespacial © CIO

Na nic to się zdało, gdyż Włosi już na samym początku mieli handicap, wykorzystując skłonność tamtejszych rządów do oszczędzania. Brazylijskie wojska lądowe wykorzystują kołowe transportery opancerzone Guarani, które zbudowane są z blisko 30% tych samych części, co Centauro II. W długim okresie czasu pozwoli to ograniczyć koszty eksploatacyjne i poprawi dostępność floty pojazdów obu typów.

W maju 2023 roku zmieniono pierwotny harmonogram 1. Brygada Kawalerii Zmechanizowanej "José Luiz Menna Barreto" z Santiago, należąca do Dowództwa Południowego, otrzyma pięćdziesiąt sześć pojazdów dla sześciu pododdziałów w 1. i 2. Brygadzie Kawalerii Zmechanizowanej. Trzydzieści sześć pojazdów zostanie przydzielonych do 4. Brygady Kawalerii Zmechanizowanej "Guaicurus" z Dourados, należącej do Dowództwa Zachodniego. Z kolei 1. Brygada Piechoty Dżunglowej "Lobo D’Almada" z Boa Visty, podporządkowana Dowództwu Amazonii, zostanie wyposażona w sześć pojazdów dla dwóch pododdziałów.

Centauro II to długo oczekiwani następcy EE-9 Cascavel, przestarzałych pojazdów opancerzonych i nie dostosowanych do współczesnego pola walki. Dla brazylijskich wojsk lądowych oznacza to znaczny skok jakościowy, gdyż będą to najlepiej uzbrojone wozy bojowe, przewyższając czołgi podstawowe Leopard 1A5BR i M60A3 TTS, dysponujące "jedynie" armatami kalibru 105 milimetrów. Potencjał jakościowy będzie szedł w parze z rozmiarami ilościowymi, gdyż ocenia się, że ogólna potrzeba brazylijskich wojsk lądowych wynosi aż 221 pojazdów.

Serwis Tecnologia & Defesa podniósł, że wzorem katarskich testów pojazdów tego typu (Katar kiedyś był poważnie zainteresowany ich pozyskaniem), byłoby dobrze, aby dwa VBC Cav Centauro II, które na co dzień mają działać w podobnych obszarach, przetestować w ramach operacji "Roraima". Działania pod tym kryptonimem były demonstracją siły w sporze z Wenezuelą, w szczególności w czasie eskalacji konfliktu o bogate w ropę Terytorium Esequibo.

KTO Guarani i EE-9 Cascavel podczas ćwiczeń wojskowych z użyciem ostrej amunicji © Exercito Brasileiro

W rejonie nadgranicznym Brazylia zmobilizowała duże siły wojskowe, ale do konfliktu zbrojnego nie doszło. Wozy bojowe ukończone w około 80% mogłyby zostać dopieszczone w warunkach lokalnych. Prawdopodobnie zwiększyłoby to nieco poziom skomplikowania procesu, ale finalnie przyspieszenie przyjęcia i wejścia do użytku tego systemu uzbrojenia. Dzięki temu brazylijscy żołnierze otrzymaliby uzbrojenie przewyższające swoim potencjałem wozy bojowe innych państw na kontynencie południowoamerykańskim.